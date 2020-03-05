Топ-10 самых эффективных руководителей компаний

Эксперты Harvard Business Review составили рейтинг самых эффективных CEO в мире в 2019 году. Они проанализировали показатели компаний, управление и последствия важных решений, которые принимали CEO в течение года, чтобы составить рейтинг.

Ниже расскажем о 10 самых эффективных CEO в 2019 году.

10. Бернар Арно

Бернар Арно — французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В начале 2020 года Арно занял 2 место в рейтинге богатейших миллиардеров планеты — его состояние оценивается в 107 миллиардов долларов, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index

9. Сатья Наделла

Сатья Наделла — генеральный исполнительный директор Microsoft с 4 февраля 2014 года. В Microsoft Наделла начинал с позиции старшего вице-президента R&D-подразделения онлайн-сервисов, затем стал руководителем бизнес-подразделения и «облачных» сервисов.

Он также является автором автобиографической книги.

8. Йохан Тийс

Йохан Тийс возглавляет компанию KBC, предоставляющую банковские и страховые услуги преимущественно в странах Европейского региона.

KBC широко представлена в Бельгии, в Центральной и Восточной Европе.

В других странах компания представлена не так сильно.

7. Аджай Банга

Аджай Банга — исполнительный директор и глава MasterCard. Это международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.

6. Шантану Нарайен

Шантану Нарайен возглавляет компанию Adobe, которая занимается разработкой программного обеспечения.

5. Игнасио Галан

Игнасио Галан возглавляет испанскую компанию Iberdrola, которая является производителем и поставщиком электроэнергии. Помимо этого, компания является одним из крупнейших в мире операторов возобновляемых источников энергии.

4. Ричард Темплтон

Ричард Темплтон возглавляет американскую компанию Texas Instruments, которая занимается производством полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе.

3. Франсуа-Анри Пино

Франсуа-Анри Пино являлся председателем и главным исполнительным директором компании Kering с 2005 года и президентом группы Artémis с 2003 года. Под руководством Пино компания Kering прекратила заниматься розничным бизнесом и стала компанией по продаже предметов роскоши.

2. Марк Бениофф

Марк Бениофф — один из основателей, председатель совета директоров и генеральный директор корпорацииSalesforce.com, inc. Помимо этого, Бениофф является щедрым филантропом и автором книг о бизнесе.

1. Дженсен Хуанг

Дженсен Хуанг — сооснователь, президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA. Под руководством Хуана NVIDIA фокусируется на четырёх основных рынках: игровых решений, профессиональной визуализации, решениях для дата-центров и автомобильного рынка. В последние годы важным фокусом для компании стал рынок искусственного интеллекта.