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5 марта 202006:29

Вирус ни при чем? Индексы США растут на рывке Байдена

JUSTIN LANE/ EPA

Результаты Супервторника явно ободрили американских инвесторов. Победа бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз в 9 штатах из 14 привела к массовому росту акций в первую очередь в секторе здравоохранения.

Индекс Dow Jones Industrial Average накануне вырос на 1 173,45 пункта, или на 4,5%, до 27 090,86 пункта. Индекс S & P 500 подскочил на 4,2% до 3130,12, а Nasdaq Composite вырос на 3,8% до 9 018,09. При этом Dow продемонстрировал второй по величине прирост за всю историю. Кроме того, второй раз за три дня среднее значение акций 30 компаний, объединенное индексом, выросло на 1000 пунктов и больше.

После ралли 4 марта все три основных индекса вышли за пределы зоны коррекции. При этом они менее чем на 10% ниже своих 52-недельных максимумов. Nasdaq в 2020 году успел прибавить уже 0,5%.

Почему же выдвижение Байдена в лидеры президентской гонки внесло такой оптимизм на рынки? Как отмечает CNBC, политика его конкурентов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен представляется многим слишком прогрессивной, и даже агрессивной.

При этом рывок Байдена в ходе Супервторника обеспечил рост котировок в сфере здравоохранения. В частности, этот сегмент S&P вырос на 5,8%, показав лучший результат за день с 2008 года. Бумаги UnitedHealth и Centene подскочили на 10,7% и 15,6% соответственно. Акции UnitedHealth получили самый большой однодневный прирост с 2008 года.

Естественно, праймериз — не единственный драйвер роста. Поддержку рынку оказала и экономическая статистика. По данным Института управления поставками, в феврале сектор услуг в США рос активнее прогноза. Кроме того ADP и Moody’s Analytics сообщили о росте зарплат в частном секторе, превышающем ожидания. Свою роль сыграло и решение Конгресса США выделить на борьбу с эпидемией $8 млрд.

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