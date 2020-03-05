Скончался экс-генсек ООН Перес де Куэльяр

В Перу на 101-м году жизни скончался видный дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, в 1982-1991 годах занимавший пост Генерального секретаря ООН. Как сообщил сын усопшего, смерть была вызвана естественными причинами.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу Лиме. С 1940 года он работал во внешнеполитическом ведомстве страны, занимал посты в посольствах Перу во Франции, Великобритании, Боливии и Бразилии, был послом в Швейцарии, в 1969-1971 годах – послом Перу в СССР, напоминает ТАСС.

С 1 января 1982 года Хавьер Перес де Куэльяр был Генеральным секретарем ООН и проработал на этом посту два срока.Он активно занимался посреднической деятельностью: участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта, предпринимал попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта.

В 1983 году Пересом де Куэльяром была создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, в рамках которой была разработана концепция устойчивого развития — баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.