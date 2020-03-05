Конгресс США выделил более $8 млрд на борьбу с эпидемией

Американский Конгресс утвердил чрезвычайное финансирование в размере $8,3 млрд на борьбу со стремительно распространяющимся новым типом коронавируса COVID-19. Инициативу поддержали практически единогласно: “за” высказались 415 конгрессмена, “против” — лишь двое, из республиканской партии.

По последним данным в США зафиксированы 80 случаев заражения коронавирусом в 13 штатах и 9 летальных исходов.

Более $3 млрд из выделяемого пакета финансирования пойдут на исследования и разработку вакцин, лекарств и средств диагностики. Часть денег, по всей вероятности, получат стартапы, работающие над технологиями борьбы с вирусом.

Еще $2,2 млрд пойдут Центрам по контролю и профилактике заболеваний, в том числе $950 млн будут выделены на поддержку государственных и местных учреждений здравоохранения. Около половины из этих $950 млн распределят в ближайшие 30 дней, чтобы помочь штатам оплачивать расходники и работу персонала в авральном режиме. Как отмечает Politico, ни один штат не получит менее $4 млн.

Кроме того, $300 млн предусмотрены на гарантирование повсеместного распространения вакцины (когда ее наконец-то создадут). Предполагается, что препарат должны получить все американцы, независимо от их платежеспособности.

В числе других агентств и организаций, которые получат деньги из этого пакета — Национальные институты здравоохранения, которым причитается $836 млн, Агентство США по международному развитию (USAID), которое получит $1,3 млрд. Управление по контролю за продуктами и лекарствами получит $61 млн для оплаты проведения испытаний вакцин и других мер, в числе которых дополнительные расходы на стимулирование производства в США важнейших медицинских изделий и фармацевтических препаратов, чьи цепочки поставок под угрозой разрушения из-за зависимости отрасли от компонентов и материалов, производящихся в КНР.

Еще $500 млн выделят на финансирование программы “телемедицины”. Оказание услуг по ней ориентировано в первую очередь на помощь пожилым американцам, как самой уязвимой перед коронавирусом категорией населения.

Стоит отметить, что Белый дом изначально просил у конгрессменов одобрения более скромной суммы в $2,5 млрд. Планку значительно поднял лидер демократического большинства Чак Шумер, заявив о необходимости выделения $8,5 млрд. Дональд Трамп на озвученную инициативу давнего оппонента ответил, что отказываться от больших средств не намерен, хотя и надеется, что все деньги не понадобятся.