10 богатейших музыкантов, которые умерли молодыми

Cлучается такое, что наши любимые артисты умирают. Это происходит по самым разным причинам – проблемы со здоровьем, вредные привычки и даже убийства. Но после них остается полюбившаяся музыка.

Эксперты портала TheRichest составили список самых богатых музыкантов, которые умерли молодыми. По мнению экспертов, если бы эти артисты продолжили жить, их состояние выросло бы многократно.

10. Уитни Хьюстон

Уитни Хьюстон была американской певицей и актрисой. Ее состояние оценивается в 20 миллионов долларов. Она умерла в 2012 года. Считается, что это была трагическая случайность, однако известно, что певица употребляла наркотики, что также могло послужит причиной смерти.

9. Тупак Шакур

Тупак Шакур дыл рэпером и актером. Его состояние при жизни оценивается в 40 миллионов долларов. Он был очень противоречивой личностью, провел какое-то время в тюрьме. В 1996 году рэпер был застрелен.

8. Авичи

Его настоящее имя – Тим Берглинг. Это шведский музыкант и диджей. Состояние Авичи при жизни оценивается в 50 миллионов долларов. Он умер в 2018 году в возрасте 28 лет.

7. Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри пел в группе Queen, но также у него была и сольная карьера. Он умер в возрасте 45 лет в 1991 году. Его состояние при жизни оценивается в 100 миллионов долларов.

6. Курт Кобейн

Этот американский певец и автор песен известен тем, что выступал в составе группы Nirvana. К моменту смерти его состояние оценивалось в 100 миллионов долларов.

Он умер в возрасте 27 лет.

5. Боб Марли

Боб Марли ушел из жизни в возрасте всего лишь 36 лет. К моменту смерти его состояние оценивается в 130 миллионов долларов. Причиной смерти стал рак.

4. Джимми Хендрикс

Он стал любимым исполнителем во всем мире. Он не только играл на гитаре, но также пел и сочинял песни. Он умер в возрасте всего лишь 27 лет. его состояние оценивается в 175 миллионов долларов.

3. Элвис Пресли

Элвис Пресли был кумиром миллионов. Он умер в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Его состояние на момент смерти оценивается в 300 миллионов долларов.

2. Майкл Джексон

Майкл Джексон был настоящим королем поп-музыки. Он умер в возрасте 50 лет. На тот момент его состояние оценивалось в 600 миллионов долларов.

1. Джон Леннон

Джон Леннон известен тем, что был участником знаменитой группы The Beatles. Однако он также сочинял песни и продолжал сольную карьеру. Леннон был убит фанатом в возрасте 40 лет. Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов.