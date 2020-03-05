5 марта 202007:17

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

sportbox.ru

По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо. Накануне в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого были найдены поддельные паспорта на его имя, а также на имя его агента и старшего брата Роберто.

В настоящее время братья находятся в номере гостиницы под охраной полиции, они должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. На их арест выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов.

Ранее Роналдиньо был лишен в Бразилии загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом семьи экс-футболиста, передает ТАСС.

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