Азиатские площадки открылись ростом

Торги на биржевых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона открылись ростом. В частности, австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 1,27%. Акции австралийского биотехнологического гиганта CSL растут на 2,94%.

Поддержку фондовому рынку Австралии оказала торговая статистика. Результаты оказались выше ожиданий: баланс товаров и услуг сложился с положительным сальдо в 5,21 млрд австралийских долларов (около $3,445 млрд) с учетом сезонных колебаний. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали 4,8 млрд австралийских долларов.

Позитивные настроения не испортило даже то, что власти страны 5 марта заявили о том, что кризис, вызванный вспышкой коронавируса, отнимет по меньшей мере полпроцента роста в текущем квартале. В Австралии зарегистрирована вторая смерть от “уханьской пневмонии” и первый случай заражения внутри страны.

Акции материкового Китая выросли в начале торгов, при этом индекс шанхайской биржи на 0,6%, а шэньчжэньской — на 0,84%. Индекс гонконгской биржи Hang Seng вырос на 0,69%.

В Японии индекс Nikkei 225 прибавил 0,92%. Основной темп задали такие тяжеловесы, как Softbank Group, чьи бумаги подорожали более чем на 1%. Индекс Topix также вырос на 0,87%.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,68%. Наиболее активный рост продемонстрировали акции LG Chem, прибавившие на открытии более чем 3%.

В целом индекс MSCI Asia ex-Japan вырос на 0,6%.

Позитивный настрой на азиатские площадки принесли результаты предыдущих торгов в США: индекс Dow Jones Industrial Average взлетел более чем на 1000 пунктов за ночь. Активный рост продемонстрировали также Nasdaq и S&P 500.

Кроме того, инвесторов ободрило сообщение о том, что Международный валютный фонд выделяет $50 млрд на поддержку развивающихся стран в борьбе с коронавирусом. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, финансовую помощь на беспроцентной основе получат страны с низким уровнем дохода и формирующимся рынком, вне зависимости от того, участвуют ли они сейчас в каких-либо программах фонда.