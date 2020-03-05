Кейн захотел сменить "Тоттенхэм" на "МанЮнайтед"

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн намерен сменить клубную прописку в текущее летнее трансферное окно. Английский форвард рассматривает вариант с продолжением карьеры в "Манчестер Юнайтед".

К такому шагу 26-летнего Кейна подталкивает желание выиграть хотя бы один крупный трофей за свою карьеру, сообщает Goal.com. В "Тоттенхэме" англичанин не видит таких перспектив, а ждать пока в команде произойдет перестройка состава под более амбициозные задачи он не хочет.

Напомним, что Кейн выступает за "шпор" с самих ранних лет, являясь его воспитанником. В основной команде – с 2009 года. Он – капитан команды, однако на данный момент он восстанавливается от травмы.

В текущем сезоне он принял участие в 25 встречах, став автором 17 голов и двух результативных передач.