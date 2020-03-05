В Twitter появились "истории" – как в Instagram

Соцсеть Twitter начала тестировать новую функцию Fleets - собственный вариант "историй". В отличие от обычных записей, такие посты нельзя лайкнуть, прокомментировать или ретвитнуть, и они полностью "сгорают" через сутки. В качестве эксперимента новую функцию запустили в Бразилии, сообщает TechCrunch со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Формат "историй" - фото и видео, которые автоматически исчезают спустя сутки после публикации - популяризовал Snapchat в 2013 году. В 2016-м эту функцию скопировал Instagram, а впоследствии её переняли практически все крупные социальные сервисы: от WhatsApp и Facebook до YouTube и "ВКонтакте". Экспериментировала со "сторис" и Microsoft в Skype.

Fleets - это решение для тех, кто чувствует себя неуютно из-за открытой природы Twitter, и хочет просто делиться тем, что у него на уме, пояснили в компании. Посты в новом формате не отображаются в поиске, их нельзя встроить на сторонний сайт, а через 24 часа после публикации они удалятся сами.

Посмотреть Fleets можно на странице аккаунта. Круглые значки профиля также показываются в верхней части ленты. Как в Instagram, на "историю" смогут отреагировать другие пользователи, отправив эмодзи или личное сообщение.

Fleets скорее ориентированы на короткий текст, чем на мультимедиа. Однако к записи можно прикрепить фотографию, "гифку" или короткий ролик (не дольше 2 минут и 20 секунд и "весом" не более 512 МБ).