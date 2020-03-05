Пожар в Самаре: из горящей новостройки эвакуировали 30 рабочих

30 человек эвакуированы в Самаре из загоревшейся новостройки. Огонь охватил 500 квадратных метров. Горят стройматериалы и опалубка 5 и 6 этажа.

Огонь в строящемся доме на улице Георгия Димитрова, 80А, был локализован на площади в четыре сотни квадратных метров. К тушению огня привлечены 23 машины и семь десятков пожарных и спасателей, сообщает ТАСС.

Как сообщает ГТРК "Самара", по предварительным данным, никто не пострадал.