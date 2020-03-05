Нет поцелуям, нет стадионам: коронавирус принес исторические перемены в жизнь итальянцев

Число заразившихся в Италии перевалило за 3000 человек. Правительство принимает экстренные меры, чтобы остановить болезнь. Закрывают образовательные учреждения, спортивные мероприятия теперь проходят без зрителей, а итальянцам рекомендовано отказаться от традиционных приветствий и держать дистанцию.

Этот тот случай, когда даже спорить не о чем – согласны и левые и правые, родители и учителя. Дети должны сидеть дома – это единственный способ остановить вирус, что уже разлетелся по всей Италии. Детские сады, школы и университеты – закрывается все. На две недели минимум.

"В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация меняется крайне быстро, было принято решение приостановить работу образовательных учреждений до 15 марта", — говорит министр образования Италии Лучия Адзолина.

Осталось утрясти не просто технические – стратегические вопросы, продлевать ли учебный год, переносить ли выпускные экзамены, сколько доплатить семьям, что в панике ищут няню – теперь это самая востребованная профессия.

"Это чрезвычайная ситуация, которая требует чрезвычайных мер. Мы будем просить Евросоюз проявить всю гибкость бюджета, чтобы поддержать наши семьи и наш бизнес", — сказал премьер министр Италии Джузеппе Конте.

В Италии уже 3 тысячи заболевших. Почти все случаи, включая летальные, — это провинция Лоди, откуда все началось, но красную зону – закрытую военными на въезд и выезд планируют расширить. В районе Бергамо слишком быстро растет число положительных тестов. В Эмилии-Романье заболели два чиновника областного правительства. С одним из них был в плотном рабочем контакте министр экономического развития Италии Патуанелли. Он добровольно отправился на карантин – прямо у себя в офисе в министерстве на неделю.

"За сегодняшний день выздоровело 116 человек, в целом выздоровело 276 человек. Количество погибших – 28 человек. Растет статистика в Норвегии, Германии, во Франции, но там пока держатся. Накауне открыли Лувр, но закрыли 120 школ – там, где больше всего зараженных. Дома сидят 35 тысяч студентов в трех департаментах", — рассказал глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Задачу остановить вирус поставили ученым, врачам и социологам. Европа привыкает быть асоциальной и дистанционной. Пожилых людей в Ломбардии – тех, кому за 65, просят не выходить из дома без надобности. Для всех остальных минздрав Италии выпустил общие рекомендации: забыть о приветственных поцелуях — традиционно это два касания щекой, а также держать дистанцию 2 метра друг от друга. Финальные решающие матчи чемпионата Италии серии А пройдут без поддержки зрителей, трибуны будут пустыми.

Не целоваться при встрече, держать дистанцию, не ходить на стадион по воскресеньям болеть за любимую команду. Это кардинальные, исторические перемены для итальянцев. При этом это не все решения и рекомендации: заседании кабинета министров идут каждый день.