Байден или Сандерс: на праймериз демократов исход решит компромат

В США подводят первые итоги президентской гонки. В 14 штатах прошли первичные выборы, чтобы определить наиболее вероятного соперника Трампа от Демократической партии. Подсчет голосов еще не завершен. В десяти штатах побеждает Джо Байден. Следом идет Берни Сандерс.

Неожиданный лидер по предварительным итогам супер-вторника в США – 77-летний Джо Байден. Бывший вице-президент признает, что своей победой в 10 из 14 штатов обязан поддержке афроамериканского населения. К примеру, в Алабаме афроамериканцы отдали ему на 60% голосов больше, чем Берни Сандерсу. Примерно та же картина в Виргинии и Техасе. В данном случае Байдену на руку то, что он работал в администрации Барака Обамы. А сейчас обещает вернуть систему здравоохранения Obamacare и сделать все, для лучшей жизни тех, кто в свое время поддерживал Обаму. Но сторонников много не бывает, уверен Байден. И призывает на помощь всех избирателей.

"Я вступил в гонку в первую очередь для того, чтобы объединить эту страну. Мне нужны сторонники, чтобы победить Дональда Трампа. Буду рад всем, кто присоединится к нашему движению: независимо от вашей расы, пола, этнической принадлежности, — обратился за поддержкой бывший вице-президент Джо Байден. — Неважно, демократы вы или республиканцы. Мы должны победить".

А вот за сенатора от Вермонта Берни Сандерса в основном голосуют западные штаты, где большинство избирателей — латиноамериканцы. Сандерс предлагает перейти к бесплатной медицине и образованию. В том числе, списать долги за обучение студентам. Обещает повысить минимальную зарплату и смягчить иммиграционные законы. Ему пророчили победу в двух ключевых штатах супер-вторника – Калифорнии и Техасе. Но по предварительным данным, Техас – за Байдена. Однако Сандерс не унывает.

"Наши дела – в порядке. Я не отрицаю, что Джо Байдена поддерживают афроамериканцы. Но если вы посмотрите на Калифорнию, то у нас гораздо больше преимуществ. С нами и афроамериканцы, и латиноамериканцы, и азиаты – в общем, все представители этого густо населенного штата. Я не сомневаюсь, что сейчас на бывшего президента Барака Обаму оказывают огромное давление – заставляют поддержать Байдена. Но он занял лучшую, на мой взгляд, позицию: поддержать победителя. Обама не участвует в грязной игре", — подчеркнул 78-летний Берни Сандерс.

Накануне один из кандидатов Майкл Блумберг заявил, что покидает гонку, и выразил поддержку Байдену. Как это сделали ранее Пит Буттиджич и Эми Клобушар. Телеканал Fox News и ряд других американских СМИ уже не скрывают скепсиса: эта кампания явно ведется против Сандерса, которого верхушка Демпартии явно не хочет видеть своим кандидатом против Трампа.

"Да не нужны никакие особые ловушки против Берни Сандерса. Нужно не дать ему возможности заполучить 50% делегатов. Для этого достаточно сохранить в гонке Элизабет Уоррен, накачивая ее деньгами", — делится внутрипартийным секретом демократов политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По оценкам The New York Times, лидерство Байдена над Сандерсом пока не абсолютное. Все еще может поменяться. Политологи прогнозируют, что в ближайшее время в ход пойдет компромат. Кроме того, голоса избирателей среднего возраста пока распределяются между Байденом и Сандерсом примерно поровну. И кто сумеет переманить их на свою сторону – вероятно, и станет победителем праймериз.