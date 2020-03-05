5 марта 202008:41

Apple проинформировала о дефиците iPhone и запчастей к ним

Apple сообщила сотрудникам, занятым техническим обслуживанием смартфонов, что выдаваемые клиентам на время ремонта подменные аппараты, а также некоторые запасные части, в течение ближайших трех-четырех недель будут в дефиците.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на работников сервис-центров в магазинах Apple Store. Причиной дефицита являются сбои в цепочке поставок, вызванные остановкой производств в Китае и других странах из-за эпидемии нового коронавируса. Издание отмечает, что дефицит наблюдается и в рознице, касаясь прежде всего флагманских моделей - линейки iPhone 11 и планшетов iPad Pro.

О грядущих проблемах с поставками Apple уже предупреждала - глава компании Тим Кук в середине февраля сообщил инвесторам, что компания не рассчитывает достичь намеченной в текущем квартале цели по выручке, а доступность iPhone по всему миру будет "временно ограничена". Однако из этого не следовало напрямую, что проблемы затронут существующие продукты, включая "подменные" iPhone.

Впрочем, компания разрешила своим сервис-центрам в случае проблем высылать клиентам подменные аппараты почтой после их поступления на склад. Bloomberg также отмечает, что почти все магазины Apple Store в Китае, закрывавшиеся из-за вспышки коронавируса COVID-19, в настоящее время открылись снова.

Текст: Вести.Hi-tech

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