GM затеяла революцию в сфере производства электромобилей

General Motors объявила о планах по расширению направления электромобилей и беспилотного транспорта. По информации Financial Times, компания намерена к 2025 году увеличить инвестиции в эти разработки до $20 млрд. Ранее компания сообщила о “прорыве” в работе над фирменной батареей: новые разработки позволят увеличить ее емкость, а также скорость зарядки, что должно сделать выпуск электрокаров действительно выгодным.

Автопроизводитель намерен уже к 2023 году выпустить на рынок порядка 20 новых моделей электромобилей и планирует к середине следующего десятилетия продавать порядка 1 млн машин ежегодно в США и Китае.

В фундаменте столь далеко идущих планов — новая технология Ultium. Первой моделью, на которой будет установлена батарея, изготовленная по этой технологии, станет электрический GMC Hummer, выпуск которого намечен на конец следующего года.

GM утверждает, что эта Ultium снизит стоимость батареи ниже $100 за киловатт-час только на начальной стадии производства. Эксперты полагают, что это позволит удешевить аккумуляторные батареи для электромобилей примерно на 45%. На этой информации акции GM в ходе торгов 4 марта прибавили 2,2%, подорожав до $31,18 за штуку.