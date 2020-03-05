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Фильм "Лёд 2" 14 минут назад

5 марта 202009:55

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Среди российских фильмов рекорды популярности продолжает бить фильм "Лёд 2". Лента уже растопила сердца более 5 миллионов зрителей. Кстати, праздничные выходные — отличный повод отправиться в кино, чтобы вместе с героями пережить волнующие моменты. Их будет очень много!

Жора Крыжовников снял настоящий подарок всем зрителям. Балансируя между трогательной семейной драмой и вдохновляющей историей о том, что никогда не стоит опускать руки, режиссер создал кино, способное проникать в самое сердце. Кино, где показаны настоящие эмоции простых людей, влюбленных в жизнь.

- Фильм замечательный, мне очень понравился. Я бы просто пересматривала каждый день.

- Очень эмоционально! Все очень искренне и правдоподобно!

- Очень мотивирующее!

- Несколько раз плакала, не совру, очень понравилось!

- Главная мысль, для себя отметил, — нужно дорожить каждым моментом, который проводишь со своей семьей. И ценить, и дорожить, и любить своих близких!

"Лёд 2" рассказывает о самом главном чувстве, без которого выжить в этом мире очень сложно. О любви. В новом фильме романтическая история перерастает в семейную. Искренние отношения отца и дочери придают "Льду" драматическую глубину.

"Тема становления человеческих отношений, она — вечна. Этот фильм должен быть полезен", — уверена актриса Мария Аронова.

"Поэтому важно поддерживать людей, которых ты любишь", — отмечает актриса Аглая Тарасова.

"Эта картина, для меня лично, — как сохранить любовь, не потерять веру в любовь", — говорит актриса Надежда Михалкова.

Актерский состав — отдельная удача фильма. В этой картине правят сильные женщины. Так, что не обошлось без борьбы характеров. Социальный работник в исполнении Надежды Михалковой проявляет заботу и верит в то, что люди способны меняться и исправлять свои ошибки. А героиня Юлии Хлыниной, напротив, ставит свои интересы превыше всего.

Пожалуй, самый неоднозначный персонаж этой истории — категоричный тренер Ирина Шаталина. Критики единогласно считают эту роль одной из лучших в карьере Марии Ароновой.

Моя героиня ошибается. И мне это очень приятно. Мне очень приятно с экранов об этом говорить. Что мы, взрослые люди, достаточно часто ошибаемся. Мне кажется, это некая настольная книжка ответов на вопросы, которые, например, я в своей жизни получить не могу, уже потому что мамы моей давно нет. Фильм сделан для того, чтобы мы подумали, чтобы мы на себя со стороны посмотрели.

Одновременно сказочный и реалистичный, а картина заставляет переживать и верить в чудо, ведь, какие бы суровые испытания не подбрасывала судьба, надо во что бы то ни стало найти в себе силы жить дальше ради любимых и смело идти к своей мечте. "Лёд 2" — это душевная история, которую нужно увидеть своими глазами. И эмоции, которые надо обязательно пережить.

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