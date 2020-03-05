В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.

С 2021 года такие выплаты будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатели, следует из правительственного законопроекта, который разрабатывает Минтруд.

Сейчас эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования (ФСС).

Цель поправок — гарантированное получение гражданами всех страховых выплат. "Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан", — заявили "Известиям" в пресс-службе правительства.

Эти изменения готовы поддержать в Госдуме – в "Единой России" и других фракциях парламента. Законопроект планируется внести в Госдуму в декабре для рассмотрения и утверждения.

Новый закон выгоден и работникам, и работодателям. Работодателю не надо будет беспокоиться о запасе средств для таких выплат, а работник будет уверен, что получит положенные выплаты из Фонда социального страхования.

Сейчас работники боятся оформлять лист временной нетрудоспособности, или уходить в декретный отпуск, чтобы не конфликтовать с работодателем, пояснил первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. А новый закон изменит эту ситуацию.