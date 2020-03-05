Смартфон - рай для инфекций. Как очищать его правильно?

Типичные советы по предотвращению распространения инфекций — часто мыть руки, не касаться лица и не приближаться к людям с респираторными симптомами — публикуются в СМИ уже несколько недель. С наиболее подробной версией, составленной ВОЗ, можно ознакомиться здесь.

Вот только есть один нюанс — текст уважаемой организации как будто писался лет тридцать назад, когда в кармане у нескольких миллиардов жителей планеты ещё не лежал брусочек из стекла, металла и пластика. То есть смартфон, за который мы хватаемся по несколько десятков, а то и сотен, раз в день, и часто подносим к лицу. Насколько он опасен с точки зрения передачи инфекции? И если дезинфицировать его, то как сделать это правильно, не повредив устройство?

Рекомендации по защите поверхности смартфона от возбудителей инфекций, включая вирус COVID-19, попыталось найти издание The Verge. Со ссылкой на Journal of Hospital Infection сообщается, что коронавирусы могут сохраняться на металле, стекле или пластике до девяти дней. При этом их легко эффективно нейтрализовать за одну минуту, обработав поверхность раствором этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.

Вот толко протирать экран смартфона спиртом или перекисью водорода опасно — легко смыть олеофобное покрытие, которое помогает пальцу легко скользить по поверхности экрана, защищает поверхность от жирных разводов и отсутствует только у самых дешевых моделей. Apple и Google рекомендуют в случае сильного загрязнения протирать аппараты мягкой тканью, смоченной мыльным раствором (если устройство не имеет сертификации на защиту от попадания воды, нужно быть предельно осторожным). Как вариант, можно закрыть экран на время сезона респираторных инфекций защитным стеклом — потерять покрытие на нем не так жалко — а потом через месяц-другой снять его.

Тем не менее, микробиолог Чарльз Джерба (именно его коллеги выяснили в 2017-м, что на поверхности смартфона в 10 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза) предлагает в журнале Health Magazine смочить тряпку из микрофибры раствором, на 40% состоящим из алкоголя и на 60 — из воды (по сути, водкой), и этим обработать телефон, не забыв в конце вытереть его насухо. Для корпуса или защитного чехла эксперт предлагает использовать продающиеся в магазинах антибактериальные салфетки. В некоторых источниках говорится, что разовая обработка экрана раствором из равных частей воды и 70-процентного изопропилового спирта олеофобному покрытию не повредит, но регулярно ее практиковать не стоит.

Оптимальный (с точки зрения баланса риска для смартфона и эффективности против микроорганизмов) способ — ультрафиолет. За несколько минут под ультрафиолетовыми лампами погибнут 99,9% потенциальных возбудителей инфекций. Правда, придется потратиться на специальный прибор. В продаже есть даже компактные устройства, специально предназначенные для дезинфекции смартфонов.

Наконец, можно просто попробовать использовать смартфон немного иначе, чем обычно — стараться использовать его меньше, не доставать его в транспорте или в общественных местах, пока не вернулись в помещение и не помыли руки, и по возможности ограничиться звонками, причем — через наушники или гарнитуру. Так вы снизите число контактов между поверхностью аппарата и лицом.