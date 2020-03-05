На трассе в Башкирии автобус с 40 пассажирами столкнулся с "легковушкой"

Пассажирский автобус "ПАЗ" столкнулся с "Рено Логан" в с Салавате. За рулем иномарки была 40-летняя жительница города.В настоящий момент медики осматривают ее 6-летнего пассажира, передает ГТРК "Башкортостан".

По предварительной информации, автобус перевозил порядка 40 пассажиров. Все они являются рабочими одного из промышленных предприятий Салавата. Как сообщили в ГИБДД, никто из них не пострадал. Сейчас на месте работают полицейские, подробности станут известны в ближайшее время.