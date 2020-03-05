Бокс. Поветкин и Уайт провели первую "дуэль взглядов"

В Манчестере прошел первый официальный комплекс мероприятий, посвященный предстоящему боксерскому матчу за звание временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), в котором примут участие россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт.

Два известных супертяжеловеса, которые выйдут в ринг там же, в Манчестере, в субботу, 2 мая, провели первую "дуэль взглядов" и пресс-раут для журналистов. Оба спортсмена полагают, что поединок будет сложным. Эксперты отмечают, что решающим может стать возраст 31-летнего Уайта, который на 9 лет моложе Поветкина.

Уайт провел на профессиональном ринге 28 боев и проиграл только однажды – в матче за звание чемпиона мира по версии WBC соотечественнику Энтони Джошуа. Поветкин в 38 боях потерпел два поражения: в 2013 году от украинца Владимира Кличко в рамках чемпионского поединка за четыре титула, а также в 2018-м – все тому же Энтони Джошуа.