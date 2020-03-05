Вести.net: Google отменила свою конференцию для разработчиков I/O 2020

Google отменила свою главную ежегодную конференцию для разработчиков I/O 2020, которая должна была пройти с 12 по 14 мая. Компания разослала соответствующее заявление журналистам. Причиной отмены стали опасения из-за распространения коронавируса и опять же речь идет об отмене конференции в офлайн-формате. Компания по-прежнему планирует анонсировать новую версию Android и других продуктов, но в онлайн. Правда пока подробности альтернативного формата не сообщаются. И вполне вероятно, что для этого будут использовать их собственный сервис корпоративной видеосвязи Hangouts Meet. Глава Google, Сундар Пичаи, сообщил в Twitter, что поисковик решил сделать функции этого сервиса временно бесплатными. Так-то оно обходится компаниям в сумму от 6 до $25 за каждого пользователя ежемесячно. То есть начиная с этой недели и до 1 июня клиенты Google могут организовывать виртуальные встречи с участием до 250 человек и трансляцией на аудиторию до 100 000 зрителей и ничего за это не платить. Кроме того, они смогут бесплатно сохранять запись своих видеоконференций на Google Диске. Официальная версия - это чтобы в условиях эпидемии коронавируса всем было комфортней работать удаленно.

Впрочем, возможно, это не чистый альтруизм. Сейчас действительно все сервисы корпоративной видеосвязи отмечают заметный рост потребления. Во-первых, многие корпорации стремятся перевести всех, кого можно на удаленный режим работы. Во-вторых, резко сокращается количество командировок. Тот же Amazon, который тратит на поездки сотрудников четверть миллиарда долларов в год, ввел запрет до конца апреля на организацию встреч, требующих поездок в другой город. А вести переговоры все-таки как-то нужно. Ну и третий большой сегмент - это школьники и студенты, тех регионов, где из-за карантина закрыты учебные заведения. То есть это прямо идеальный момент, для продвижения сервисов видеоконференций. Тут и продукт востребованный и с упоминанием коронавируса проще попасть в новостные ленты. Так что с точки зрения Google нынешнюю инициативу можно рассматривать как своего рода расширенный тестовый период, для привлечения пользователей в Hangouts Meet, что не лишнее, так как с мессенджерами и видеозвонками у Google получается все не очень хорошо, и количество закрытых проектов в этой отрасли уже приближается к десятку.

Мировая ИТ-индустрия между тем пытается подступить к подсчету убытков от эпидемии. Пока насчитали полмиллиарда долларов и это только смежные области, задетые конференций больших технологических компаний и выставок, таких как Google I/O, Facebook F8 и MWC. Пока не смогли оценить только убытки авиакомпаний, отелей, ресторанов и транспортных компаний, которые обычно зарабатывают на участниках конференций. Иными словами, предстоит подсчитать сколько ИТ-компании еще упустили из-за незаключенных контрактов и не купленных стартапов. В предварительную версию отчета не успели включить и потери от отмененной на днях игровой выставки, где ждали 30 000 участников. В целом же мировая индустрия таких мероприятий оценивается в триллион долларов.

Еще один техноаспект эпидемии. Контроль за информацией о коронавирусе в социальных сетях и мессенджерах. Например, в самом популярном мессенджере Китая WeChat, как сообщает издание Verge, исследовательская группа Citizen Lab с января проводит эксперимент. Каждый день они отправляют на тестовые аккаунты из Канады в Китай сообщения, которые состоят из заголовков статей про коронавирус. А потом проверяют сколько и какие из сообщений дошли до адресата. Так вот, выяснилось, что за три месяца количество ключевых слов, которые уменьшают шанс на доставку сообщения выросло со 132 до 516. Среди попавших под ограничения оказались ссылки на эпидемическую политику правительства Китая, имя врача, который первым сообщил друзьям о новой болезни, а также слова описывающие симптомы и фактическую информацию о течении заболевания. По мнению экспертов, это свидетельствует о строгой настройки фильтров, призванных отсечь фейк-ньюс.