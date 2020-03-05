Индекс стоимости фрахта Baltic Dry достиг максимума более чем за месяц

Индекс Балтийской биржи, отражающий стоимость перевозок сухого груза, в среду вырос до самого высокого уровня более чем за месяц на фоне сильного спроса на перевозки, производимые судами классов panamax и supramax, и несмотря на падение в сегменте capesize до рекордного минимума. Об этом сообщает Reuters.

Baltic Dry Index — индикатор стоимости морских перевозок таких грузов, как железная руда и уголь. Подобные товары используются в основных отраслях промышленности, включая производство стали и выработку электроэнергии.

Индекс, который отслеживает ставки фрахта сухогрузов классов capesize, panamax and supramax, в среду повысился на 13 пунктов, или на 2,4%, до 562 пунктов, достигнув самого высокого уровня с 23 января.

В то же время индекс capesize упал на 7 пунктов до минус 353 пунктов — самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Средний дневной доход для судов capesize, которые обычно перевозят 170-180 тысяч тонн грузов, включая железную руду и уголь, увеличился на $33 до $2230.

Индекс panamax вырос на 26 пунктов, или на 2,7%, до 961 пункта. Рост наблюдался 20-ю сессию подряд. Средний дневной доход для судов panamax, которые обычно перевозят уголь или зерновые грузы весом около 60-70 тысяч тонн, увеличился на $232 до $8651.

Индекс supramax повысился на 13 пунктов до 646.

Аналитики отслеживают Baltic Dry для оценки экономической активности.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник предупредила, что вспышка коронавируса COVID-19 может резко замедлить рост мировой экономики и спровоцировать рецессию в нескольких странах.

Всемирная торговая организация в феврале заявила, что мировая торговля товарами, вероятно, останется слабой в ближайшие месяцы под влиянием вируса.