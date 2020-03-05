Хоккеисты так и не набили морду математикам: Путин рассказал о центре "Сириус"

Президент России Владимир Путин рассказал, как создавался образовательный центр для одаренных детей "Сириус". В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства признался, что идея создания такого центра вначале была встречена со скепсисом.

"Да, я придумал это, – сказал президента. – И один из коллег, которых приглашали туда, сказал одному из, так сказать, коллег: ничего у него (Путина – ред.) не получится".

По мнению противника идеи, в "Сириусе" все должно было начаться с того, что учащиеся там "хоккеисты набьют морду математикам". Однако, по словам президента, ничего подобного там не бывает.

"Ребята, которые спортом занимаются, с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях", – пояснил глав государства.

Путин рассказал, что в "Сириусе" используется созданная еще в Советском Союзе система отбора талантливых детей. Ученики профильных заведений –физико-математических школ, музыкальных школ и прочих – проходят отбор, после которого лучшие из них приезжают в "Сириус" на 21 день. И уже там из них отбирают тех, кто имеет "наилучшие перспективы".

По словам российского лидера, назвать центр "Сириусом" – тоже его идея.

"Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне – это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать", – сказал он.

В итоге, по словам Путина, "очень здорово получилось".

"Мне очень нравится", – добавил он.

10 февраля сообщалось, что центр "Сириус" начал набор в профильные классы на 2020-2022 учебные годы. Первый этап конкурсного отбора пройдет со 2 по 27 марта.