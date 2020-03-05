Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 65,98-66,15 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 66,12 руб., опустившись на 14 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 73,6 руб. — это на 19,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 16,59 коп. до 69,49 руб.

Нефть дорожает после снижения котировок накануне. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 1,2% и составила $51,75 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,1% до $47,28 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 1,4%. Цена контрактов на WTI к закрытию рынка в среду снизилась на 0,9%.