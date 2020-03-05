Самый дорогой Lada Xray Cross получил медиасистему от Яндекса

АвтоВАЗ начал оснащать свои автомобили мультимедийной платформой от Яндекса. Первым носителем новой медиасистемы станет новая версия Instinct, которая станет самой дорогой во всей линейке Xray. Ждем цену в 1 млн рублей или даже выше.



О запуске серийного производства Lada Xray Cross в исполнении Instinct официально сообщила пресс-служба тольяттинского автогиганта. От других хэтчбеков новая версия будет визуально отличаться стилистическим оформлением.



Xray Cross Instinct получит контрастную черную крышу, накладки на зеркала заднего вида черного цвета и черные же колесные диски R17 c "алмазной шлифовкой". В интерьере такой "Лады" тоже появился новый декор в виде черных глянцевых ручек, логотипов с названием версии и специальной обивки сидений.

В медиасистеме Яндекса присутствует браузер для выхода в интернет. Онлайн-соединение всех приложений обеспечиваетcя модемом 4G.

Впрочем, главным приобретением "Инстинкта" все же стал мультимедийный комплекс Яндекс.Авто с интерфейсом последнего поколения, голосовым помощником "Алиса" и увеличенным до 8 дюймов экраном.



Цифровая платформа уже включает в себя такие сервисы, как Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Заправки.



Цены на Xray Cross Instinct пока не раскрываются. Однако, поскольку сам АвтоВАЗ называет такой Xray флагманом всей линейки, то и стоить он будет дороже остальных Xray. Наиболее дорогой хэтчбек сейчас оценивается почти в 980 тысяч рублей, а значит, стоимость "Инстинкта" либо приблизиться к 1 млн рублей, либо превысит эту отметку.