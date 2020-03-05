Нижегородский губернатор сдал анализы на коронавирус

Глава Нижегородской области сдал анализы на коронавирусную инфекцию после того, как плохо себя почувствовал. После этого в своем "Инстаграм" Глеб Никитин призвал нижегородцев не верить фейкам и слухам вокруг коронавируса, передает ГТРК "Нижний Новгород".

"Мне приходит много вопросов про коронавирус. Главное, не верить слухам и поддерживать их распространение. Сейчас в сети много фейков. В Нижегородской области случаев заражения не выявлено. Существуют ответственные структуры, работа которых направлена на то, чтобы этот показатель оставался нулевым. В аэропорту Стригино все прибывающие из регионов, в которых зафиксирована инфекция, проходят проверку. Ежедневно мы проверяем заболевших респираторными заболеваниями из Китая, Италии, Ирана и Южной Кореи. Вчера я сам с симптомами простуды решил сдать анализы на коронавирус. Результат оказался отрицательным. В общем, нужно оставаться спокойными и критически оценивать данные из непроверенных источников", — прокомментировал Глеб Никитин.