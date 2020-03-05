"Заминированный" самолет готовится к экстренной посадке в Омске

Экстренные службы в аэропорту Омска готовятся к посадке самолета "Аэрофлота", на борту которого якобы находится взрывное устройство. О минировании сообщил неизвестный по электронной почте.

Airbus А320 вылетел из Шереметьева в 08:03 5 марта, а примерно через полтора часа на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение о заложенной на борту бомбе. К тому моменту лайнер преодолел большую часть пути, так что экипаж принял решение не возвращаться в Москву, а следовать по маршруту.

В пункт назначения самолет должен прибыть в 14:20 по местному времени (11:20 по Москве). На ВПП его будут ждать экстренные службы, которые проверят салон на наличие опасных устройств, хотя источник ТАСС и выразил скепсис по этому поводу, предположив, что угроза носит ложный характер.

Третьего марта два самолета вынужденно прервали полеты в Москву из Новосибирска и Владивостока и сели в Перми и Хабаровске из-за анонимных сообщений о бомбах. В обоих случаях тревога была напрасной.

Ранее сегодня в Шереметьево вернулся направлявшийся в Дубай Airbus А330. Причиной стало срабатывания датчика неисправности воздушного судна.