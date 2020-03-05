Владимир Путин рассказал, кто в России не хуже Илона Маска

Владимир Путин ответил на вопрос, кто в России может сравниться с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском в качестве образца инноватора и предпринимателя в области технологий. Президент России высказал своё мнение в интервью ТАСС, данном в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже", - приводит информагентство слова Путина. Перед этим главу государства спросили, кто из россиян может служить таким же примером для подражания, как Илон Маск. По мнению президента, помимо основателя "Лаборатории Касперского" в России есть и другие образцовые лидеры в области ИТ, просто имя Евгений Касперского "в голову приходит прямо сейчас, с лету".

Путин считает, что основанная программистом компания могла бы достичь в своей сфере и больших успехов, если бы на Западе не вводили против нее искусственные ограничения. В США в 2017-м году был введен временный запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского" государственными учреждениями, а в 2019-м его сделали постоянным. Попытки российской компании оспорить его в судах пока ни к чему не привели.