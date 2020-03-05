Дальневосточный университет встретил студентов из-за рубежа. Во Владивосток прилетели семьдесят учащихся из стран объединения БРИКС: Индии, Бразилии и Южной Африки, передает "Вести:Приморье".

Студенты, обучающиеся по программе БРИКС, приехали на весенний семестр, каждый выбрал углубленный курс, который посчитал наиболее перспективным. Это международные отношения, медицина, кибербезопасность, бизнес морских исследований. Наставниками станут преподаватели Федерального университета, также пригласят ученых из иностранных вузов.

Всего по программе БРИКС в ДВФУ обучение проходят более ста студентов. По словам преподавателя кафедры международных отношений Андрея Козинеца, в стенах вуза собралась очень сильная команда. Все ребята хорошо подготовлены и мотивированы на учебу.

Более сотни студентов из объединения БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, собрались в Дальневосточном федеральном университете. В течение всего весеннего семестра они будут проходить углубленные курсы по

Как известно, председателем в БРИКС в 2020 году стала Россия. В университете хотят объединить страны на почве учебы, получения новых знаний. Как рассказал ректор Никита Анисимов, из нашей страны было отобрано около сорока студентов из разных субъектов РФ. Дальневосточный вуз всегда открыт для международного сотрудничества и рад любознательной молодежи из разных стран.

К сожалению, из-за коронавируса приезд китайских студентов пришлось перенести. Но ничего страшного — для них организовали дистанционное обучение.