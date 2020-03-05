Отголоски с "Фукусимы": в Приморье задержали радиоактивные автозапчасти

В морском порту Владивостока сотрудники таможни обнаружили радиоактивные автозапчасти. Опасные товары прибыли пункт пропуска на теплоходе из Японии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Асю Бережную.

Во время радиационного контроля владивостокские таможенники выявили бета-излучение в частях автомобиля Audi TT Coupé — в двигателе внутреннего сгорания, кузове и задней подвеске. Информация об этой находке была передана в Управление Роспотребнадзора по Приморью. Проведенная оценка показала, что товары не соответствуют санитарным правилам по радиационной безопасности из-за присутствия в них бета-излучения.

Как рассказал начальник отдела таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, с начала года этот уже второй случай выявления радиоактивной продукции из Японии. В январе таможенниками был обнаружен радиоактивный автомобиль. Все это является отголосками аварии на атомной станции Фукусима-1, произошедшей в 2011 году, последствия которой до сих пор остались. Таможенники продолжат контролировать ввоз данной категории товаров.