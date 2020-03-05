Снова удивили: попугаи делают выбор, просчитывая вероятности

Исследователи из Оклендского университета в Новой Зеландии выяснили, что попугаям кеа знакомо понятие вероятности. Принимая решения в различных сценариях, они взвешивают шансы, основываясь на уже полученных данных.

Давно известно, что кеа отличаются умом и сообразительностью. Они прославились своим исследовательским поведением (к примеру, пернатые обожают изучать содержимое рюкзаков зазевавшихся туристов) и умелым использованием клюва (порой кеа даже воруют стеклоочистители автомобилей).

Однако тот факт, что пернатые имеют представление о вероятностях, немало удивил учёных. До сих пор считалось, что делать выбор, проводя статистическое моделирование, способны, помимо людей, лишь некоторые другие приматы.

На первом этапе своего исследования авторы научили шесть попугаев кеа ассоциировать детали (назовём их колышки) двух цветов с вкусным вознаграждением, либо его отсутствием. Так, когда птица брала клювом колышек чёрного цвета, она получала угощение, а когда брала оранжевый - оставалась ни с чем.

Затем две прозрачные банки заполнили чёрными и оранжевыми колышками. На глазах у птицы учёный доставал из каждой банки по одному колышку и прятал в ладони. При этом попугай не видел, какого цвета колышек вытащил человек, и ему нужно было выбрать только одну деталь, скрытую в правой или в левой руке учёного.

Уточняется, что в первом случае в одну банку поместили 100 чёрных колышков и 20 оранжевых, а в другой соотношение было обратным. Во втором случае перед птицами поставили банку, содержащую 20 чёрных колышков и 100 оранжевых, и банку, содержащую 20 чёрных колышков и четыре оранжевых. В третьем тесте соотношение чёрных и оранжевых колышков в первой банке было 57 на 63, а во второй - 3 на 63, соответственно.

В каждом случае было проведено более 20 испытаний, и каждый раз кеа чаще отдавали предпочтение той руке учёного, которая побывала в банке с соотношением в пользу чёрных деталей.

Делая выбор, попугаи просчитывали вероятность получить угощение. Фото Amalia Bastos.

Затем исследователи разместили посередине банок с колышками барьеры, ниже которых рука учёного не могла опуститься. Общее количество оранжевых и чёрных деталей в банках было одинаковым, но в одной из них над барьером чёрных колышков было больше, чем в другой. Большинство кеа предпочли руку, запущенную именно в банку с наибольшим числом чёрных колышков над барьером.

Наконец, в третьем эксперименте с птицами работали двое учёных, и один из них чаще другого давал пернатым чёрные колышки. Причём даже если опускал руку в банку, где оранжевых деталей было больше. Когда кеа поняли это, они стали чаще выбирать колышки, предложенные именно "предвзятым" человеком.

По итогам экспериментов авторы заключили, что попугаи кеа способны делать выводы, опираясь на статистические данные (тесты с разным соотношением деталей в банках), на физическую информацию (тест с барьером в банке), а также на социальную информацию (тест с "предвзятым" человеком).

Это свидетельствует о том, что не только у приматов, но и у птиц (по крайней мере одного вида) присутствуют умственные способности, поддерживающие так называемое общее предметное обучение, которое не зависит от типа изучаемой информации.

Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале Nature Communications.

Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что вороны могут по памяти воссоздать предмет и запоминают лица людей, в особенности обманщиков. Между тем попугаи обошли в испытании на логику пятилетних детей и прошли "тест на доброту", с которым не справились шимпанзе.