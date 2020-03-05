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5 марта 202010:33

ПФР начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии

Россияне в возрасте старше 45 лет смогут заранее оценить размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Пенсионный фонд России (ПФР) предоставит такую возможность.

"Уведомления Пенсионного фонда, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года", — пишет "Российская газета".

Возраст 45 лет выбран неслучайно, поскольку к этому возрасту многие граждане уже накопили определенный пенсионный капитал, который позволяет определить уровень выплат в старости, отмечает Минтруд.

Кроме того, к этому возрасту граждане начинают задумываться о своей жизни в старости, при этом имея достаточно времени для изучения полученных от ПФР уведомлений и принятия мер для увеличения размера своей пенсии.

В частности, можно подключиться к одной из программ по добровольному пенсионному страхованию. Можно также придумать свой собственный способ увеличения будущего ежемесячного дохода.

ПФР уведомит, каким примерно окажется размер пенсии по старости исходя из перечисленных гражданином отчислений, а также объяснит, когда и при каких условиях гражданин сможет начать получать пенсию. ПФР укажет, какие условия необходимы для расчета выплат и размер средств пенсионных накоплений.

Все эти сведения гражданин сможет получить в личном кабинете на портале госуслуг и на сайте ПФР.

Между тем уведомления от ПФР не единственное новшество от Минтруда. Так, с 1 июля 2021 г. назначение пенсии по инвалидности произойдет сразу после медико-социальной экспертизы, и гражданину не придется дополнительно посещать какие-либо инстанции и подавать заявления для назначения такой пенсии.

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