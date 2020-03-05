Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

После смерти Жанны Фриске от рака мозга и (как предположили СМИ) аналогичной проблемы у Анастасии Заворотнюк, а также смертей от онкологии еще нескольких известных женщин возраста 35+ после ЭКО и рождения ребенка, заговорили о том, что эта процедура (а точнее, подготовка к ней – в частности, гормональная терапия) может вызывать онкологию и смерть.

Подавляющее большинство врачей эти страхи не подтверждает. Другие же говорят, что в данной сфере крутятся огромные деньги, а сама процедура столь востребована, что объективная статистика, какой процент женщин заболевает раком мозга и умирает через 2-3 года после рождения ребенка, якобы намеренно скрывается.

Опасаясь повторить судьбу Жанны Фриске, несколько месяцев назад, как стало известно СМИ, отказались от ЭКО певица Наргиз и Яна Рудковская.

Вести.Ru попросили прокомментировать эти страхи известного врача Александра Мясникова.

По его словам, ЭКО, как и любая процедура, имеет свои показания и противопоказания.

"Понятно, что вводится достаточно большое количество гормональных препаратов. Но они не вызывают опухоли", — говорит доктор Мясников.

Однако, добавляет он, если у женщины уже есть какие-то гормонально-зависимые опухоли, то это может стать последней каплей и привести к раку.

"На самом деле, онкологический потенциал таких процедур нигде не описан и не зарегистрирован", — сказал Александр Мясников, добавив, что он выражает не собственное мнение, а говорит об этом, опираясь на консолидированное мнение международной медицины.

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников рассказал о весьма необычном открытии современной медицины.