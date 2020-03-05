"Формула-1" против Ferrari. Скудерия жульничала с двигателями?

Семь команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" потребовали от Международной федерации автоспорта разглашения деталей соглашения с "конюшней" Ferrari, которую сама FIA и конкуренты подозревали в использовании нелегальной конструкции моторов.

Как уже сообщали Вести.Ru, FIA буквально на днях завершила специальное расследование в отношении итальянской команды, которой вменялось в вину использование запрещенных компонентов двигателей, которые помогали Скудерии увеличивать расход топлива более 100 литров в час, который, в свою очередь, давал итальянцам дополнительную мощность моторов.

Сама федерация результаты расследования засекретила, но в прессу просочились сообщения, что Ferrari оштрафована на сумму по разным источникам от 10 до 20 млн евро. Главные конкуренты итальянцев считают, что такая сумма для стоящего за Скудерией концерна FIAT выглядит мизерной и даже смешной.

Первыми за обнародование информации о закрытых договоренностей между FIA и Ferrari выступили чемпионы мира из немецкого Mercedes, а затем инициативу немцев поддержали еще шесть команд: Red Bull, McLaren, Williams, Renault, Racing Poin и AlphaTauri. Отказались поддержать инициативу Haas и Alfa Romeo, которым итальянская команда поставляет моторы.

Как говорится в специальном пресс-релизе семи команд, они "были удивлены и шокированы заявлением, которое FIA сделала 28 февраля по поводу завершения расследования в отношении двигателя Ferrari. С учетом того, что расследование, длившееся несколько месяцев, было проведено FIA только после поступления соответствующих запросов от других команд, мы решительно не согласны с тем, что FIA заключила закрытое соглашение с Ferrari"

"Конюшни" говорят даже о решимости прибегнуть к юридическим мерам с целью добиться желаемого результата: "Мы публично заявляем о стремлении добиться полного и надлежащего раскрытия информации по данному вопросу, — цитирует документ портал Racefans.Net, - чтобы гарантировать одинаковое отношение ко всем командам со стороны организаторов чемпионата мира".