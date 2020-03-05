В Ивановской области трое рыбаков провалились под лед. ЧП произошло накануне вечером на Горьковском водохранилище. Спасатели получили сообщение об этом пяти вечера. Все мужчины были спасены. В операции участвовали пять человек и две единицы спецтехники, передает ГТРК "Ивтелерадио" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ивановской области.

МЧС предупреждают о тонком льде. Самые опасные места в этом плане — Уводьское и Горьковское водохранилище, Талка, Теза, Харинка и Уводь. Толщина льда в этих местах в среднем равна 10 сантиметрам.