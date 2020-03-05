Коронавирус угрожает российскому автопрому

Вспышка COVID-19 уже заставила целый ряд мировых производителей в спешке пересматривать цепочки поставок комплектующих и привела к легкой панике на бирже. Россию коронавирус пока массированно не атаковал, но включенность нашего автопрома в глобальные структуры может привести к неприятным последствиям.

В Тольятти уже создан оперативный штаб по оценке потенциальных рисков. Как уточняют "Известия" со ссылкой на пресс-службу предприятия, напрямую на конвейер АвтоВАЗа китайские комплектующие не поставляются, но с промышленностью Поднебесной связаны некоторые глобальные поставщики завода. Прямой угрозы на данный момент в Тольятти не видят - необходимый запас деталей имеется, но предпочитают трезво оценивать ситуацию.

В Ульяновске, между тем, ожидают увеличения потенциальных рисков уже в середине весны, когда подойдут к концу имеющиеся на складах китайские компоненты. Идет проработка сценариев перехода на альтернативные комплектующие от поставщиков внутри России, но угрозы длительных простоев УАЗ для себя не видит.

О схожей ситуации изданию заявили и в российском представительстве Renault: несколько недель бесперебойной работы завода запасы обеспечат, но что будет потом - неизвестно. Над способами избежать возможных негативных последствий раздумывают в PSA и на КАМАЗе, а вот в Hyundai и Kia смотрят в будущее с оптимизмом: головные предприятия в Южной Корее уже перераспределили цепи поставок.

Эксперты издания, между тем, уверяют, что учитывая традиционные для индустрии объемы складских запасов комплектующих, ясность в ситуации наступит в конце марта или начале апреля. К середине весны окончательно станет понятно, грозит российскому автопрому кризис из-за коронавируса или нет.