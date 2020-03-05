Китай выделяет почти 16 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Различные правительственные учреждения Китая по состоянию на 4 марта выделили 110,48 миллиарда юаней (16 миллиардов долларов) на финансирование борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил замминистра финансов КНР Сюй Хунцай на брифинге для прессы. Об этом сообщает Reuters.

Из этой суммы было израсходовано около 71,43 миллиарда юаней, еще не использовано 39,05 миллиарда юаней, уточнил Сюй.

Он добавил, что Китай обеспечит бесперебойную работу местных органов власти в условиях вспышки вируса, а Министерство финансов удовлетворит потребности в финансировании провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии.

Сюй предупредил, что COVID-19 может временно повлиять на доходы правительства. Тем не менее он ожидает, что давление на бюджет ослабнет по мере восстановления экономики.

Пекин будет принимать целенаправленные и поэтапные меры по оказанию помощи секторам, пострадавшим от вируса, сказал Сюй, не уточняя детали.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста китайской экономики на 2020 год на 0,4 процентного пункта по сравнению с январской оценкой до 5,6%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник представила более пессимистичный прогноз, согласно которому вторая по величине экономика мира в этом году вырастет на 4,9%. В следующем году рост ВВП Китая, по оценкам ОЭСР, ускорится до 6,4%.