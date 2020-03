Google отсудила у экс-сотрудника 179 млн долларов

Бывший глава подразделения самоуправляемых автомобилей Uber Technologies Inc Энтони Левандовски подал в среду заявку на защиту от банкротства вскоре после того, как суд обязал его выплатить $179 миллионов корпорации Google за недобросовестную конкуренцию в создании беспилотных грузовиков, сообщает агентство Reuters.

Левандовски, который был ключевым инженером в Waymo, дочерней компании Alphabet, и его коллега Лиор Рон создали конкурирующую компанию и привлекали сотрудников Google, в декабре арбитражная коллегия вынесла решение, что таким образом были нарушены юридические обязательства.

В конце января 2016 г. Левандовски покинул Google ради запуска собственного стартапа Ottomotto. Uber в августе того же года приобрел стартап за $680 млн. Левандовски возглавил проект по созданию самоуправляемой машины в Uber, но из-за скандала был уволен 30 мая 2017 г.

Alphabet обвинила Левандовского в краже у подразделения Google технической информации по созданию лидара, важнейшего оборудования для систем беспилотного вождения, и передаче информации новому работодателю. Суд обязал Uber вернуть истцу все документы по технологии лидара и отстранить инженера от работы.

Теперь Uber возмещает убытки работникам по трудовым договорам. Но в финансовых отчетах Uber заявил, что намерен оспорить решение суда в отношении своего бывшего сотрудника Левандовского, который борется с федеральным обвинительным актом по обвинению в краже коммерческой тайны у Google.

Левандовский подал заявление о банкротстве по главе 11, что позволяет ему договориться о выплате долгов. Согласно поданной им заявке приблизительная стоимость активов бывшего инженера оценивается в $50–100 миллионов.

Он оспорил арбитражное решение. Но суд округа Сан-Франциско в среду подтвердил решение и решение арбитражной комиссии.

Лиор Рон, который продолжает работать в Uber, в январе 2020 года согласно решению суда выплатил $9,7 миллиона в пользу Google. Это подтвердили в Waymo, уточнив, что оплату произвел Uber.

Waymo в заявлении сообщает, что "продолжит принимать необходимые меры для обеспечения защиты нашей конфиденциальной информации".

Интересно, что ранее экс-инженер Google и Uber основал церковь, где люди поклоняются "богу искусственного интеллекта". Бывший топ-менеджер крупнейших IT-компаний, по-видимому, настроен очень серьезно: у его "ИИ-церкви" Way of the Future ("Путь будущего") есть даже собственная проповедь The Manual ("Руководство") и церемония отправления культа.

Суть "ИИ-церкви" заключается в том, что однажды компьютерный разум окажется настолько сильным и властным, что сможет покорить людей. Как сказал сам Левандовски в интервью Wired, произойдет это в будущем, но "не на следующей неделе или в следующем году". "ИИ сам решит, как ему развиваться, но по крайней мере мы будет решать, как ему с этим справляться, — заявил он. — Я бы очень хотел, чтобы машина восприняла нас как своих возлюбленных старших, о которых она заботится и уважает. Мы хотели бы, чтобы этот разум сказал: "У людей должны быть права, несмотря на то что я тут главный".