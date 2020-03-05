Медальон владимирского фронтовика расшифровали спустя 80 лет

Во Владимирской области расшифровали медальон фронтовика спустя 80 лет. Поисковики объединения "Часовые памяти" обнаружили останки Петра Наумовича Устинкина и нашли его родственников. Он погиб в Смоленской области, под Велижем. Останки красноармейца были обнаружены местными поисковиками еще в начале 90-х, передает ГТРК "Владимир".

Бланк медальона выглядел незаполненным и 30 лет пролежал в музее одной из городских школ. Однако в конце 2019 года вкладыши из медальонов передали во Владимир, где благодаря компьютерной обработке наконец удалось разобрать надпись.

Погибшим оказался Петр Устинкин. Он родился в 1921 году и воевал в стрелковой дивизии. Похоже отыскали и родственников бойца. Они рассказали, что почти 80 лет про судьбу Петра Наумовича его семье было ничего не известно. И в преддверии празднования 75-летия Великой Победы — новость о нем особенно важна.