"Это не обсуждается": военные вырвали две сосны и установили их обратно

Военная техника при перевозке БМП-1 в рамках подготовки к параду на 9 мая повредила две сосны на Мамаевом Кургане в Волгограде.

В администрации музея-заповедника "Сталинградская битва" назвали происшествие случайностью и претензий к военным не имеет, поскольку считают происшествие случайностью.

В Министерстве обороны прокомментировали инцидент изданию "СоцИнформБюро". "В настоящий момент поврежденные деревья были установлены обратно, в случае гибели растений будут высажены новые и это не обсуждается", — сказали военные.