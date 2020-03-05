УЕФА не рассматривает возможность переноса Евро-2020 из-за коронавируса

Глава организационного комитета чемпионата Европы по футболу-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в УЕФА не обсуждают перенос или отмену турнира из-за вспышки коронавируса COVID-19.

"Могу всех успокоить. Никаких обсуждений переноса или отмены чемпионата Европы не было, – приводит слова Сорокина Sport24.ru. – Президент УЕФА призвал всех не поддаваться панике. Паника может быть гораздо хуже самого вируса".

По словам Сорокина, в УЕФА создана рабочая группа, которая рассматривает переносы матчей, при этом Евро-2020 не является предметом рассмотрения. "Никаких решений, что Евро будет перенесен, у нас нет. Готовимся как обычно", – подытожил глава организационного комитета.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург. Сборная России на групповой стадии турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Напомним, коронавирус COVID-19 – вспышка пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. В мире подтверждены более 93 тысяч случаев заражения. К настоящему времени от коронавируса скончались почти три тысячи человек.