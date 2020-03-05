Премьер утвердил правила ввоза лекарств, не зарегистрированных в России

Правила ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств утвердил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Эти лекарственные препараты должны с апреля поступать тем пациентам, которые им нужны. Если будут выявлены новые больные, подчеркнул Мишустин, то врачи теперь смогут на эти лекарства оперативно увеличивать заявку.

Кроме того, глава российского правительства считает, что необходимо наладить выпуск таких медпрепаратов и в самой России. Мишустин дал распоряжение в постоянном режиме контролировать министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает "Интерфакс". Прежде всего речь идет о лекарствах для лечения орфанных заболеваний. Закон о ввозе незарегистриованных лекарств вступил в силу с 1 марта 2020 года.

22 миллиона на закупку незарегистрированных лекарств для больных детей были выделены в начале января.

Также глава правительства выделил миллиард рублей на поощрение медработников за раннюю диагностику онкологических заболеваний. Всего же фонд оплаты труда российских медиков будет выделено порядка 18 миллиардов рублей.