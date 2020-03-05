В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

В России выявлен новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Эти данные подтвердили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у гражданина Итальянской Республики", – сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Там уточнили, что итальянец прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Мужчину поместили в инфекционный бокс.

"Результат подтвержден в установленном порядке. Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия", – уточнили в Роспотребнадзоре. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

В данный момент под медицинским наблюдением находятся граждане, с которыми заразившийся успел пообщаться.

Ранее сообщалось о госпитализации москвича Давида Берова, прилетевшего из Италии. Он вернулся в Москву 23 февраля и обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Помимо Берова проверили его окружение и пассажиров, которые летели вместе с ним из Италии. У них коронавируса не обнаружили.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Болезнь распространилась за пределы КНР. В Европе наиболее тяжелая ситуация сложилась в Италии: там число заболевших превысило 2 тысячи человек. Число заразившихся в мире составило более 93 человек.