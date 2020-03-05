"Роснефть" ограничила командировки сотрудников за рубеж из-за коронавируса

"Роснефть" принимает меры профилактики для сотрудников с целью обеспечения непрерывности производства и недопущения распространения коронавируса.

"В офисах ежедневно проводится мониторинг их состояния. При выявлении признаков инфекционных заболеваний сотрудникам рекомендовано незамедлительно обратиться за медицинской помощью", — сообщает "Роснефть".

Для быстрого обследования больших групп людей задействована медицинская техника и бесконтактные термометры, установлены бесконтактные дозаторы для обработки рук дезинфицирующими растворами. В компании проводят ежедневную дезинфекцию помещений и принимают другие защитные меры.

"Роснефть" ввела также временные ограничения на зарубежные командировки сотрудников, кроме случаев, обусловленных крайней производственной необходимостью.