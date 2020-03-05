Приморье ожидает снежный "армагеддон"

Настоящий снежный "армагеддон" обещают Приморью синоптики. К вечеру 9 марта к региону приблизится холодный атмосферный фронт. Он прогонит временное потепление и "доставит" в Приморский край новый циклон, передают "Вести:Приморье".

Уже 10 марта начнутся очень сильные осадки — дождь с мокрым снегом. Как рассказал глава Примпогоды Борис Кубай, выпавших осадков может быть в два раза больше обычного: двадцать миллиметров за 12 часов — и продолжаться они будут вплоть до полуночи. Приморцев ожидает метель, гололед. На проводах возможно налипание снега. Штормовые явления будут наблюдаться на побережье.

Вполне возможно, что ближе к 10 марта прогноз синоптиков может немного измениться. В противном случае рекомендуется перенести поездки и не пользоваться личным транспортом.

Кстати, накануне вечером из-за циклона многие жители Владивостока с большим трудом преодолели дорогу домой. Снег не прекращался, а дороги оставались нечищеными. Сегодня утром проблемы снова ждали приморцев — общественный транспорт ходил не по расписанию. Тем не менее, по информации, полученной в пресс-службе городской администрации, все автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на свои маршруты.