Олимпийский чемпион Бьорндален: мой телефон неоднократно прослушивали

Известный норвежский биатлонист, многократный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален поделился с журналистами информацией, что ему приходилось неоднократно сталкиваться с прослушиванием телефона.

"В то время, как я был действующим спортсменом, мой телефон точно прослушивали не менее четырех раз, — заявил экс-биатлонист, а сейчас тренер сборной Китая. – Да, есть в мире любопытные люди, которые жаждут информации".

По словам Бьрндалена, впервые с прослушкой личного средства мобильной связи он столкнулся примерно в 2010-2011 годах, а в последний раз это произошло 18 месяцев назад: "10 лет назад я был в своей лучшей форме, в это время я заметил несколько перехватов моих телефонных разговоров".

"Всегда имеет место информация, которую не надо выносить на люди, — цитирует спортсмена телеканал TV2. — И вот ты замечаешь нечто такое. Кстати, на компьютере это еще больше заметно". По словам Бьорндалена, с прослушкой он сталкивался в Норвегии и еще двух странах, но не в Китае. "Впрочем, я не сильно переживаю за информацию в моем телефоне", – заключил спортсмен.