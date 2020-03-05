Терминатор прибыл. Челябинцев удивил столб света в небе

Весна на Южном Урале не перестает удивлять. Этим утром челябинцы увидели необычную картину: в небе появился столб света, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Жителей города особенно поразили яркие краски, которые напоминали отблески пламени. У тех, кто наблюдал это явление вблизи, могло сложиться впечатление, что это огненный столб. Очевидцы засняли происходящее на фото.

"Зарождается новый день. Что он нам принесет? Удачного дня!”, – написала на своей странице в соцсети автор снимка Светлана.

Впрочем, кто-то из челябинцев, увидев световой столб, тут же вспомнил и научной фантастике — эпизоды с появлением на Земле инопланетян или киборгов из будущего. "Терминатор прибыл!", – прокомментировал фотографию один из пользователей.

Однако объяснение этой загадки природы оказалось довольно простым. Солнечные столбы являются известным атмосферным явлением, возникающим как правило на закате или рассвете. Такой оптический эффект появляется, когда солнечный свет отражается на взвешенных в воздухе гранях ледяных кристаллов.