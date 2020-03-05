Белоруссия отложила размещение евробондов

Минфин Белоруссии отменил размещение нового выпуска еврооблигаций из-за плохой ситуации на финансовых рынках.

Растущая неуверенность инвесторов из-за коронавируса может сорвать привлечение средств на рынках. "Размещения не будет. Точнее будет, но позже. Рынки с ума посходили из-за коронавируса", — сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в финансовых кругах.

Белоруссия выйдет на рынок заимствований после улучшения ситуации.

Минфин Белоруссии 2 марта начал road show нового выпуска евробондов из двух траншей — в долларах и евро.

Презентация займа завершена, а road show — это начало размещения ценных бумаг, сбор заявок. В такой ситуации размещение может пройти лишь по высоким ставкам, а Белоруссия не нуждается в быстром привлечении дорогих кредитов. Размещение планировалось провести на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Внешний государственный долг Белоруссии к 1 января 2020 г. составил $17,1 млрд (27,1% ВВП), увеличившись за 2019 г. с учетом разницы курсов валют на $0,2 млрд, или на 1,4%, сообщило ранее министерство финансов. Совокупный госдолг Белоруссии уменьшился за 2019 г. на 1,3%, или на 0,6 млрд белорусских рублей, до 44,8 млрд руб. (33,9% ВВП) на 1 января 2020 г. В прошлом году Белоруссия привлекла внешние госзаймы на сумму $1 млрд 643,6 млн (в том числе в декабре — на $607,2 млн). В структуре привлеченных средств на долю кредитов правительства и банков России приходится $730,2 млн, банков Китая — $638,1 млн, облигаций, размещенных на внешних рынках — $150,5 млн, "Международного банка реконструкции и развития" (МБРР) — $94,2 млн, "Европейского банка реконструкции и развития" (ЕБРР) и "Северного инвестиционного банка" (СИБ) — $30,6 млн.