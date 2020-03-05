Скоростной поезд сошел с рельсов под Страсбургом

Следовавший из Страсбурга в Париж скоростной поезд TGV и по меньшей мере три вагона сошли с рельсов через 20 минут после отправления. Травмы, как сообщает BFMTV, получили машинист и три пассажира.

ЧП произошло около 07:40 (09:40 по Москве) по местному времени в районе коммуны Ингенайм, примерно в 30 километрах к северу от Страсбурга. Что стало причиной аварии скоростного поезда, не сообщается.

"Мы почувствовали удар и увидели, как поезд уходит в гравий, но продолжает двигаться", — рассказал один из пассажиров.

По предварительным данным, травмы получили машинист развивающего скорость до 300 км/ч состава и три пассажира, их жизням ничего не угрожает.