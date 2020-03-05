Путин: новейшее российское оружие создают молодые люди

Созданием новейшего российского вооружения занимаются вчерашние студенты, заявил российский президент в проекте агентства ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Так, например, группа выпускников пришла из института на предприятие и через несколько лет разработала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", рассказал глава государства. Такая же молодая команда отвечала за создание перспективного лазерного комплекса "Пересвет".

Подобный подход внедряется и в гражданке, добавил Путин. В России появляются очень хорошие фармацевтические продукты.



ОТРК "Искандер-М" предназначен для уничтожения особо важных объектов противника на расстоянии до 500 километров. Боевая часть ракеты весит около 480 килограммов и может быть обычной осколочно-фугасной, проникающей, для уничтожения подземных или особо укрепленных объектов, а также кассетной, когда надо накрыть сплошным огнем определенную территорию.