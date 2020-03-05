Мишустин поручил создать систему единого госзаказчика в строительстве для нацпроектов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить к маю предложения о создании системы единого государственного заказчика по управлению строительством в рамках национальных проектов.

"Нужно создать четкую вертикаль управления строительством и, по возможности, выстроить систему единого госзаказчика. Надо обсудить, как мы можем объединить компетенции госзаказа в гражданском строительстве на основе двух-трех ведомств", — отметил Мишустин, сообщает ТАСС.

Мишустин поручил определить, строительство каких объектов в рамках нацпроектов можно передать единому государственному заказчику.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 г., состоит из четырех федеральных проектов — "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Объем финансирования нацпроекта превышает 1 трлн руб. Целевой показатель нацпроекта — обеспечение ввода в строй 120 млн кв. м жилья в год и улучшение жилищных условий для 5 млн семей в год.